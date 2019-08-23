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Под Киевом прошел фестиваль национальных воинских и традиционных культур «Казацкий Спас»

Под Киевом прошел фестиваль национальных воинских и традиционных культур «Казацкий Спас»

16, 17 и 18 августа в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») состоялся ХХІІІ Международный фестиваль национальных воинских и традиционных культур «Казацкий Спас» имени Анатолия Ермака. Как выяснили журналисты «Фразы», в рамках Фестиваля при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины прошли Открытые Всеукраинские игры по видам спорта, основанным на национальных традициях.

В Древний Киев со всей страны съехались отважные казаки и прекрасные казачки, чтобы накануне Дня независимости Украины показать всем несгибаемый боевой дух казацкого рода и вдохновить на возрождение традиций наших славных предков.

В эти дни Древний Киев впервые посетил символ великой большой силы Украины — гигантская булава длиной 3,5 м и весом около 100 кг. Возле нее можно будет сфотографироваться, а самым смелым — еще и попробовать поднять.

Гостей Фестиваля «Казацкий Спас» ждала впечатляющая презентация национальных боевых искусств и соревнования с участием лучших спортсменов украинских и зарубежных федераций национальных и традиционных видов спорта.

Посетители получили незабываемые впечатления от таких известных казацких боевых искусств как украинский рукопашный бой «Спас», Боевой Гопак, борьба крест-накрест, борьба на поясах, борьба «Штовхач», кулачный бой «стенка на стенку». Кроме этого посетители увидели выступления мастеров национальных видов боевых искусств и борьбы других народов мира, среди которых татарская борьба Алыш, грузинская национальная борьба Чидаоба, грузинское национальное боевое искусство Хридоли и много других интересных реконструкций забытых боевых искусств средневековья и других времен.

В субботу, 17 августа в 14:00 состоялось торжественное открытие Фестиваля «Казацкий Спас». На большое ристалище Древнего Киева вышли многочисленные участники Фестиваля, от малышей до седобородых опытных воинов, представлявших различные клубы и школы традиционных боевых искусств. Их торжественно приветствовали организаторы Фестиваля Александр Притула (Президент ГО «Всеукраинская федерация «Спас» и основатель школы украинского боевого искусства «Спас»), Константин Рыжов (Кошевой атаман Запорожского Войска Низового «Запорожская Сечь», рыцарь Ордена Рыцарей Спаса, полковник Украинского казачества), а также сам князь киевский Владимир Великий, которые выехали верхом на прекрасных лошадях, которые имели при себе настоящее историческую оружие и были одеты в аутентичные костюмы.

Во время церемонии торжественно прозвучал гимн Украины а капелла в исполнении талантливой, хотя и совсем юной, одиннадцатилетней казачки.
Фестиваль посетил почетный гость — Великий Приор Ордена Тамплиеров Англии Граф Трасамара Дон Вирджилио Антонио Кардосо-Сампайо де Кастро-Херес. Он поприветствовал участников и гостей Фестиваля и отметил важность возрождения и сохранения национальных культурных и воинских традиций ради лучшего будущего.

Кроме того прошел турнир конных лучников, на котором лучшие спортсмены Украины соревновались в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошадях, на полном скаку.

Также театр Древнего Киева подготовил интересную программу с конно-трюкового выступлениями, живым вокалом, юмором, традиционными славянскими забавами, хороводами и играми с посетителями.

В воскресенье, 18 августа, участники фестиваля начнут свой день с мастер-классов, а с 11:00 будет проходить Казацкое Круг фестиваля с представлением школ и направлений национальных видов спорта и боевых искусств.

Завершился Фестиваль в воскресенье, 18 августа, зрелищной реконструкцией боя времен казачества

Проведение Фестиваля «Казацкий Спас» в Древнем Киеве уже второй год подряд не случайно и имеет глубокий смысл, ведь демонстрирует преемственность истории Киевской Руси и казачества, а также славные боевые традиции и отвагу украинского народа.

Фестиваль «Казацкий Спас» закончился. Но для тех, кто интересуется историей и традициями своего народа, Древний Киев в Княжестве Киевская Русь подготовил много интересных мероприятий:
• 24-26 августа — Празднование Дня Независимости Украины;
• 20-22 сентября — Открытый чемпионат Украины по средневековому бою «Зов героев»;
• 5-6 октября — Международный фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры II»;
• 12-14 октября — Празднование Покровы и Дня Защитника Украины;
• 2-3 ноября — Международный фестиваль конных боевых искусств «Скифы II».

Каждые выходные в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь посетителей ждет знакомство с историей Киевской Руси в настоящем, живом средневековом городе. А также множество традиционных славянских развлечений, музеи и экспозиции, прогулки на лошадях, вкусные блюда из костра, мастер-классы по народным ремеслам, экстремальные аттракционы и живописное Лесное озеро.

В Княжестве Киевская Русь возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука.
Здесь открыта школа конных лучников, занятия в которой проводят опытные инструкторы — спортсмены Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука. Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно научиться управлять лошадью и метко стрелять из лука. Подробнее: www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, история, культура

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