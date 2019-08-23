Рынки Харькова так или иначе связаны с бизнес-окружением Кернеса, – депутат горсовета Черняк

Большинство рынков в Харькове, которые ранее создавались как коммунальные предприятия и были в коммунальной собственности, за последние 10 лет все приватизированы. Как сообщает NewsRoom, по мнению депутата Игоря Черняка, эти рынки перешли к частным структурам, подавляющее большинство из которых так или иначе связаны с бизнес-окружением Геннадия Кернеса.

«Создавать коммунальный рынок, точнее предприятие, которое будет заниматься коммунальными рынками, логично было бы тогда, когда были коммунальные рынки. Сейчас их нет, все рынки частные, и тут внезапно создается такое коммунальное предприятие», — заявил депутат Харьковского горсовета, соучредитель «Харьковского антикоррупционного центра» Игорь Черняк, комментируя создание КП «Городской торговый рынок» для работы с предпринимателями рынка «Барабашово».

«Большинство рынков в Харькове, условно говоря, 10 лет назад были коммунальными, они находились в коммунальной собственности. После того, как они были приватизированы, эти рынки перешли к частным структурам, подавляющее большинство из которых так или иначе связаны с бизнес-окружением Геннадия Кернеса, — рассказал Игорь Черняк. — То есть на самом деле очень много вопросов с созданием этого КП, но вчера мэр предоставил на эти вопросы достаточно исчерпывающий ответ, то есть он объяснил свое видение — он просто создает это КП, чтобы за его счет занять более сильные позиции в конфликте, который сейчас разворачивается (в отношении ТЦ „Барабашово“ — прим. ред.)».

Игорь Черняк также отметил, что сам Геннадий Кернес на сессии горсовета вспомнил, что в Харькове уже создано коммунальное предприятие «Современный город».

«Собственно те функции, которые в понимании Кернеса вкладываются этом новому предприятию, дублируются — их уже выполняет „Современный город“. И поэтому большой вопрос, зачем создавать новое коммунальное предприятие с такими же функциями, если уже есть такое же», — добавил он.

Как напоминает издание, что Харьковский горсовет на сессии 21 августа переименовал КП «Харьков-Топливо» в КП «Городской торговый рынок».