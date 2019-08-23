Глава Черновицкой ОГА издал распоряжение о принудительной перерегистрации общины УПЦ в ПЦУ

Исполняющий обязанности главы Черновицкой ОГА Михаил Павлюк издал распоряжение № 800 от 16 августа о принудительной перерегистрации общины Свято-Покровского храма Украинской Православной Церкви села Ясени Сторожинецкого района в Православную Церковь Украины. Об этом стало известно 23 августа, как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, информацию об этом на своей Facebook-странице опубликовала пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

В епархии напоминают, что «новую волну по «отжиму» храмов УПЦ возглавила активистка греко-католического вероисповедания», а местные сторонники ПЦУ «в прямом эфире гоняли главу ОГА по кабинетам как мальчика, чтобы он за 5 мин перерегистрировал 10 приходов в ПЦУ».

В пресс-службе считают, что принудительный перевод еще одной общины УПЦ в ПЦУ свидетельствует о «злоупотреблении властью» и может квалифицироваться как «умышленный подлог документов».

Кроме того, перерегистрация общины УПЦ села Ясени в новообразованную религиозную структуру – это «новое прямое доказательство вмешательства должностных лиц в жизнь религиозных общин УПЦ на Буковине».

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ обнародовали нарушения конституционных прав верующих в период с 17 июля по 20 августа.