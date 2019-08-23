Российские вузы отказываются принимать на учебу выпускников из ОРДЛО

В России в ряде высших учебных заведений отказываются принимать на учебу выпускников из ОРДЛО, а на оккупированных территориях Донбасса идет сокращение педагогов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

В частности, среди российских вузов, отказывающих в приеме выпускникам с оккупированных территорий, — Московский государственный горный университет, Военно-морская Академия им. адмирала Кузнецова и Новосибирский государственный университет.

Более того, до конца августа по распоряжении так называемого «министра образования и науки ДНР» Кушакова остановлен набор и прием на работу преподавателей в «учебные заведения» всех уровней. Согласно его же распоряжению, в «вузах» проводится пересмотр штатного расписания с целью «дальнейшей его оптимизации». Сами же педагоги на оккупированных территориях связывают это с отсутствием финансирования сферы Россией.

Как сообщала «Фраза», ранее ректор МГУ им. Ломоносова утверждал, что аттестаты, которые выдадут выпускникам «ЛНР» и «ДНР», будут признаны российскими вузами.