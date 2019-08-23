В Киеве на митинге в поддержку Филарета участникам обещали заплатить по 100 гривен

В Киеве, 22 августа, около 200 человек вышли к стенам Михайловского монастыря, чтобы высказать свою поддержку главе УПЦ КП Филарету (Денисенко). Как выяснили журналисты «Фразы», «24 канал» сообщает, что организаторы обещали заплатить участникам акции по 100 гривен.

«Нам сказали, просто придите на акцию в 10 утра и в 12.30 и получите 100 гривен. У меня маленькая пенсия, поэтому и хожу за деньги на подобные акции», - сказала одна из участниц акции.

«Я сначала не знал, я пришел за 100 гривен. Мне сказали, чтобы их получить нужно постоять 1,5 часа», - добавил другой участник акции.

Не все участники понимали, что происходит на Михайловской площади и против чего они митингуют.

Ранее «Фраза» сообщала, что Филарет обвинил Епифания в том, что тот не верит в Бога.