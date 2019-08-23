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В Чернигове сотни верующих УПЦ отметили 10 лет прославления святителя Филарета

В Чернигове сотни верующих УПЦ отметили 10 лет прославления святителя Филарета

В Чернигове, 22 августа, в Троицком кафедральном соборе сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили память Черниговских святых - преподобного Лаврентия и святителя Филарета (Гумилевского). Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, в этом году Украинская Православная Церковь отмечает 10 лет со дня прославления в лике святых святителя Филарета, архиепископа Черниговского.

Торжественную Божественную литургию совершили митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий и митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент в сослужении представителей духовенства.

За богослужением молились о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг храма с мощами святителя Филарета и преподобного Лаврентия Черниговских.

*Преподобный Лаврентий за свою жизнь прославился особой любовью к Господу. Он был ревностным хранителем православного вероисповедания. Кроме того, преподобный Лаврентий Черниговский имел уникальный дар исцеления душевных и телесных недугов, всегда помогал людям своим словом, молитвой и христианской любовью.

Преподобный Лаврентий считается Черниговским покровителем и защитником, к нему люди прибегают с молитвами, и просят поддержки, помощи и наставлений.

Как известно, преподобного Лаврентия лично знал покойный Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир (Сабодан), которому старец предвидел возведение на кафедру Киевских митрополитов.

*Архиепископ Черниговский Филарет был одним из самых образованных архиереев XIX века. Он всю жизнь посвятил науке и церковному служению. В годы учения в училище будущий святитель посетил преподобного Серафима Саровского. В семинарии он получил свою вторую фамилию - Гумилевский - за скромность (от лат. humilis - смиренный).

В 1941 году архимандрит Филарет был возведен в сан епископа и назначен на Рижскую кафедру. Во время его управления были открыты 63 прихода, сооружены 20 постоянных и 43 временных церкви. С 1848 года – епископ Харьковский и Ахтырский. В 1859 года будущий святитель был назначен на Черниговскую кафедру.

Во время холеры 1866 года архиепископ Филарет предпринял объезд епархии. В пути он сам заболел и 9 августа скончался. От Конотопа до Чернигова на протяжении 180 верст десятки тысяч людей сопровождали гроб архипастыря.

14 апреля 2009 года на Синоде УПЦ прославлен в лике местночтимых святых Черниговской епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что тысячи верующих УПЦ пройдут пешком 260 км для участия в торжествах в Почаеве.

Тэги: общество, православие, Чернигов, новости православия, УПЦ, новости Украины

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