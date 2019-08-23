Названы курорты, где чаще всего травятся туристы

Аналитическая компания Sick Holiday и лаборатории YorkTest провели исследования и опубликовали список курортов, на которых чаще всего травятся туристы во время отдыха. Как выяснили журналисты «Фразы», этот список возглавила египетская Хургада.

По информации издания Daily Mail, с начала 2017 года там было зарегистрировано 380 случаев пищевого отравления у отдыхающих.

На втором месте оказался район Пунта-Кана в Доминиканской Республике — 211 человек. На третьем — Ривьера-Майя на побережье Карибского моря в Мексике. На этом курорте заболели 182 человека.

Четвертой оказалась турецкая Анталья (108 отравившихся), пятым — мексиканский Канкун (95 отравившихся). Шестую и восьмую позиции заняли острова в Кабо-Верде: соответственно Боа-Вишта (84 человека) и Сал (68 человек). Седьмым стал Марракеш (Марокко), где зарегистрировали 83 случая отравлений.

Последними в списке опасных для пищеварения курортов оказались Майорка и Бенидорм в Испании. Там от некачественной пищи пострадали 66 и 62 туриста соответственно.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце июля нынешнего года на популярном украинском курорте в Железном Порту отравились сразу восемнадцать отдыхающих.

Тогда же в отделение Скадовской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 14 детей.