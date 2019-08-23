Найдено таинственное завещание Майкла Джексона

Американский юрист Рэймон Бэйн заявил, что его бывший клиент музыкант Майкл Джексон оставил тайное завещание. Как выяснили журналисты «Фразы», он написал его еще в 2006 году.

Как пишет издание Independent, данное завещание должно было аннулировать документ 2002 года, который вступил в силу после смерти певца.

Напомним, что Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте пятидесяти лет.

Бывший адвокат артиста говорит, что тот «описал в завещании, как следует сохранить его наследство», а он сам лично «присутствовала при нотариальном оформлении бумаг, а также слышала их содержание».

Юрист не сообщил, где находится документ. О чем в нем говорится, тоже не уточняется.

Согласно завещанию 2002 года все имущество и права на песни Майкла Джексона перешли в собственность его семьи, а опекуном троих детей стала его мать Кэтрин Джексон.

Как писала «Фраза», Майкл Джексон продолжает «зарабатывать» огромные деньги и после своей смерти.

Ранее дочь Майкла Джексона загремела в больницу.