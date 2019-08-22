Экс-главе Соколовской грозит срок за все махинации и беспредел на 210 округе, – СМИ

16 августа Центральная избирательная комиссия распустила ОИК № 210 во главе с Соколовской Оксаной из-за массовых правонарушений и попыток фальсификации результатов выборов. В результате этого, 19 августа, в Прилуках приступила к работе новая избирательная комиссия, которая уже зафиксировала целый ряд серьезных правонарушений, сообщают «Вести».

Сегодня члены новой ОИК начали распломбировку кабинетов системного администратора, бухгалтера и экс главы ОИК в ходе которой, были обнаружены протоколы, списки избирателей и другие документы, которые хранились в ненадлежащем виде. Кроме того, из сейфа было изъято более 4 млн грн, но печать члены ОИК так и не нашли. Наказание за эти правонарушения должна будет понести экс-глава Соколовская, работающая на кандидата Коровченко.

«В понедельник, когда мы зашли в зал заседаний, на подоконниках и под столами нами были обнаружены документы, а именно непогашенные протоколы участковых избирательных комиссий, которые по Закону должны храниться в архиве. Сегодня мы получили доступ к кабинетам и к сейфу, где по Закону должна была храниться печать, но вместо печати обнаружили деньги, которые, в свою очередь, должны были храниться на банковском счету и списки избирателей, которые как и протоколы, должны были храниться в архиве. Печати не было, соответственно, можно сделать вывод, что экс глава Соколовская таки украла ее в последний день работы », - рассказал один из членов новосозданной ОИК.

По словам членов ОИК в кабинете системного администратора были обнаружены мешки со списками избирателей, непогашенные протоколы УИК про подсчёт голосов избирателей и мешки с протоколами и постановлениями УИК.

В кабинете экс главы Соколовской были обнаружены вторые экземпляры протоколов УИК про подсчёт голосов за исключением 6 участков. Их местонахождение неизвестно. Помимо этого в столе экс главы находились чистые бланки протоколов УИК и два экземпляра протокола участка #740594, один из которых по словам Соколовской был доставлен в ЦИК.

"Сложно сказать какой протокол УИК #740594 был доставлен в ЦИК, если оба экземпляра находились в столе экс главы Соколовской. Скорее всего, это ещё одна фальсификация, к которой Соколовская прибегла, ради победы Коровченко",- сказал член ОИК.

Согласно , ст. 357 Уголовного кодекса Украины Соколовской грозит до трех лет лишения свободы.

«Факт кражи печати был зафиксирован еще 16 августа, в последний день работы Соколовской как главы ОИК. Тогда она пыталась заверить всех, что печать находиться у замглавы ОИК, но эта версия не подтвердилась, и правоохранительными органами было открыто уголовное производство. Думаю, в суде мы узнаем от Соколовской и куда пропала печать и откуда в сейфе деньги и документы, которых там быть не должно», - прокомментировал представитель одного из кандидатов.

Как сообщало издание, как Соколовская фальсифицировала выбора на 210 округе.