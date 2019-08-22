Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Экс-главе Соколовской грозит срок за все махинации и беспредел на 210 округе, – СМИ

Экс-главе Соколовской грозит срок за все махинации и беспредел на 210 округе, – СМИ

16 августа Центральная избирательная комиссия распустила ОИК № 210 во главе с Соколовской Оксаной из-за массовых правонарушений и попыток фальсификации результатов выборов. В результате этого, 19 августа, в Прилуках приступила к работе новая избирательная комиссия, которая уже зафиксировала целый ряд серьезных правонарушений, сообщают «Вести».

Сегодня члены новой ОИК начали распломбировку кабинетов системного администратора, бухгалтера и экс главы ОИК в ходе которой, были обнаружены протоколы, списки избирателей и другие документы, которые хранились в ненадлежащем виде. Кроме того, из сейфа было изъято более 4 млн грн, но печать члены ОИК так и не нашли. Наказание за эти правонарушения должна будет понести экс-глава Соколовская, работающая на кандидата Коровченко.

«В понедельник, когда мы зашли в зал заседаний, на подоконниках и под столами нами были обнаружены документы, а именно непогашенные протоколы участковых избирательных комиссий, которые по Закону должны храниться в архиве. Сегодня мы получили доступ к кабинетам и к сейфу, где по Закону должна была храниться печать, но вместо печати обнаружили деньги, которые, в свою очередь, должны были храниться на банковском счету и списки избирателей, которые как и протоколы, должны были храниться в архиве. Печати не было, соответственно, можно сделать вывод, что экс глава Соколовская таки украла ее в последний день работы », - рассказал один из членов новосозданной ОИК.

По словам членов ОИК в кабинете системного администратора были обнаружены мешки со списками избирателей, непогашенные протоколы УИК про подсчёт голосов избирателей и мешки с протоколами и постановлениями УИК.

В кабинете экс главы Соколовской были обнаружены вторые экземпляры протоколов УИК про подсчёт голосов за исключением 6 участков. Их местонахождение неизвестно. Помимо этого в столе экс главы находились чистые бланки протоколов УИК и два экземпляра протокола участка #740594, один из которых по словам Соколовской был доставлен в ЦИК.

"Сложно сказать какой протокол УИК #740594 был доставлен в ЦИК, если оба экземпляра находились в столе экс главы Соколовской. Скорее всего, это ещё одна фальсификация, к которой Соколовская прибегла, ради победы Коровченко",- сказал член ОИК.

Согласно , ст. 357 Уголовного кодекса Украины Соколовской грозит до трех лет лишения свободы.

«Факт кражи печати был зафиксирован еще 16 августа, в последний день работы Соколовской как главы ОИК. Тогда она пыталась заверить всех, что печать находиться у замглавы ОИК, но эта версия не подтвердилась, и правоохранительными органами было открыто уголовное производство. Думаю, в суде мы узнаем от Соколовской и куда пропала печать и откуда в сейфе деньги и документы, которых там быть не должно», - прокомментировал представитель одного из кандидатов.

Как сообщало издание, как Соколовская фальсифицировала выбора на 210 округе.

Тэги:

Комментарии

Статьи

22.08.19 09:34

Чего вашингтонские хотят от «зеленских»

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
22.08.19 08:28

Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кредит под залог: что украинцы несут в ломбарды
22.08.19 14:01

Кредит под залог: что украинцы несут в ломбарды

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 22 августа 2019 года

Главные новости за 22 августа 2019 года
22.08.19 18:58
888
Последние новости
22.08.19 22:26

Экс-главе Соколовской грозит срок за все махинации и беспредел на 210 округе, – СМИ
22.08.19 21:51

Под Киевом сразятся Княжеские дружинники
22.08.19 20:49

Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира
22.08.19 20:22

Чудеса да и только: пилот снял на камеру историю выживания в Тихом океане после авиакрушения
22.08.19 19:53

В Киеве прямо на улице подстрелили женщину
22.08.19 19:24

Расстрел возле СИЗО в Кропивницком: появились важные подробности происшествия
22.08.19 18:58

Главные новости за 22 августа 2019 года
Фото и Видео
Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира
Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира
Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира
Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира
Чудеса да и только: пилот снял на камеру историю выживания в Тихом океане после авиакрушения
Чудеса да и только: пилот снял на камеру историю выживания в Тихом океане после авиакрушения
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Ученые показали, как сейчас выглядит затонувший «Титаник»
Ученые показали, как сейчас выглядит затонувший «Титаник»
На оккупированном Донбассе вместо тряпок «ДНР» подняли флаги России
На оккупированном Донбассе вместо тряпок «ДНР» подняли флаги России
Словно свечка: в США при взлёте вспыхнул самолет
Словно свечка: в США при взлёте вспыхнул самолет
Рано утром в Киеве произошел смертельный пожар
Рано утром в Киеве произошел смертельный пожар
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке
На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке
В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам
В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам
fraza.ua
Новости блогосферы
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.