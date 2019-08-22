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Под Киевом сразятся Княжеские дружинники

Под Киевом сразятся Княжеские дружинники

1 сентября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на конно-трюковое шоу «Княжеская дружина». Как выяснили журналисты «Фразы», гости воочию увидят рыцарский турнир, Княжескую охоту, конно-трюковые выступления, примут участие в древнеславянских забавах, обрядах, зажигательных хороводах и мастер-классах.

Также гостей ждут прогулки на лошадях, вкусные блюда с костра, мастер-классы и многое другое из жизни средневекового города.

Наилучший способ отметить 1 сентября — День знаний — это узнать много нового и сделать собственные открытия, совершив путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси. Для этого нужно приехать в Княжество Киевская Русь. Ведь здесь воссоздается Киев V — XIІІ веков в полном масштабе на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера и дух той эпохи.

Гости Древнего Киева увидят, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси, прогуляются по старинным улочкам, услышат живую речь наших предков, которая будет звучать во время некоторых действ. Узнать больше о жизни русичей можно, посетив мастер-классы, музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

Только здесь гости увидят одно из чудес не только Древнего Киева, но и всей современной Украины — уникальных лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим прекрасным скакунам можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними, а также проехаться на них верхом или в экипаже.

1 сентября с 14:00 и до вечера будет проходить развлекательно-познавательная программа «Княжеская дружина», посвященная эпохе богатырей. Гости увидят, какие доспехи и оружие использовали средневековые рыцари в сражениях. А желающие смогут и сами облачиться в древнюю боевую амуницию и самому почувствовать, как это — надеть на себя десятки килограммов железа.

На большом ристалище гостям покажут, как проходила подготовка рыцарей к турнирам. А затем — и сам турнир. Также перед зрителями развернется «Княжеская охота» — юмористическое представление от актеров-каскадеров конно-трюкового театра. Кроме этого посетители увидят веселые и познавательные постановки на древнеславянскую тематику, где главные роли, наряду с людьми, будут исполнять уникальные лошади исторических пород.

И, как всегда, гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но смогут приобщиться к действу, к веселым древнеславянским играм, хороводам и даже принять участие в лучном турнире княжеских дружинников.

В Древнем Киеве есть все, чтобы каждый гость почувствовал себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно примерить исторические костюмы времен Киевской Руси, научиться метко стрелять из лука, метать ножи и чеканить монеты «на счастье».
Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». А детей ждет яркий и безопасный куб-лабиринт «Мышеловка».

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.
Кто захочет продлить свое путешествие в средневековье еще на день, может остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно управлять лошадью и метко стрелять из лука по мишеням, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00 и продлится ориентировочно до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 60 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, история, спорт, культура

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