В Киеве прямо на улице подстрелили женщину

В Голосеевском районе Киева было совершено покушение на убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на жилмассиве Теремки неизвестный злоумышленник произвел два прицельных выстрела в женщину.

Как передает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел еще 20 августа. По словам потерпевшей, около 19-00 она стояла у кафе. Внезапно женщина услышала хлопок и почувствовала резкую боль в правой руке, из которой начала течь кровь. Напуганная киевлянка сразу побежала домой, откуда и вызвали полицию и врачей. Пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Тем же вечером она вернулась домой.

Но на этом история не окончилась. В тот же вечер женщина снова попала в больницу. Дома она заметила небольшое отверстие в животе, поэтому они с мужем вновь обратились за помощью к врачам. Проведенное рентгенологическое исследование показало, что у пострадавшей в животе находится «посторонний предмет». Ее срочно прооперировали.

«В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертизу», ‒ сказано в сообщении.

Теперь же сыщики устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к стрельбе.

За содеянное горе-стрелку грозит суровое наказание ‒ аж до 15 лет лишения свободы.

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