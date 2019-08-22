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Расстрел возле СИЗО в Кропивницком: появились важные подробности происшествия

Расстрел возле СИЗО в Кропивницком: появились важные подробности происшествия

Адвокат Александр Иванов, которого расстреляли возле здания СИЗО в Кропивницком, не являлся целью киллеров. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники намеревались застрелить совсем другого «клиента».

Как передает местный портал «Утренний город», киллеры повторно пытались убить мужчину, на которого уже покушались в апреле этого года.

«Именно тогда, 9 апреля 2019, около 21-00 ч. в одной из многоэтажек на улице Вокзальной, у АТБ, пpогремел взрыв», ‒ пишет издание.

При этом имя «клиента», на которого покушались наемные убийцы, не озвучивается.

«А адвокат Александр Иванов по трагическим стечениям обстоятельств случайно попал под пули. Он просто проходил мимо места происшествия», ‒ резюмирует издание.

Как писала «Фраза», в Кропивницком около СИЗО из автомата расстреляли адвоката.

Ранее в Днепре двое наемных убийц прямо на улице напали на адвоката.

Тэги: убийство, общество, происшествие, расстрел, убийца, ЧП, СИЗО, адвокат, регионы, киллер, криминал, Кропивницкий, новости Украины

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