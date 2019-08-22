В УПЦ обнародовали нарушения конституционных прав верующих в период с 17 июля по 20 августа

В Украинской Православной Церкви обнародовали нарушения конституционных прав верующих в Украине в период с 17 июля по 20 августа. Пятый информационный бюллетень опубликован на сайте Отдела внешних церковных связей, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Издание доступно на украинском языке. Его можно скачать здесь. Как сообщается, переводы документа на русский, английский и греческий языки будут доступны позже.

В пятом выпуске бюллетеня освещена информация по таким трем направлениям: факты захватов храмов и других случаев применения физической силы и оказания давления на прихожан УПЦ с целью принудительного перевода храмов и религиозных общин в ПЦУ; случаи прямого административного и силового давления на священнослужителей УПЦ со стороны органов государственной власти Украины; защита прав священнослужителей и прихожан УПЦ в судебном поле.

Также в архиве ОВЦС в разделе «Информационный бюллетень» доступны предыдущие выпуски информационного бюллетеня.

Как сообщалось, бюллетень подготовлен с целью информирования священнослужителей и прихожан других Поместных Православных Церквей, представителей государственной власти зарубежных стран, СМИ, правозащитных и экспертных организаций о наиболее вопиющих случаях нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ в Украине и прямого вмешательства государственной власти в дела Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит УПЦ обратил внимание, что при захватах храмов полиция бездействует, а марши равенства охраняют тысячи полицейских.