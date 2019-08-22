Главные новости за 22 августа 2019 года

Названы имена министров, которые могут сохранить свои должности в новом Кабмине. Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, кто имеет наивысшие шансы сохранить должности в новом Кабмине. Это министр финансов Оксана Маркарова, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун и министр внутренних дел Арсен Аваков. «Вероятность у Маркаровой самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун. Конкретнее сказать не могу», — заявил, в частности, он.

В Кропивницком около СИЗО из автомата расстреляли адвоката. В Кропивницком убили адвоката Александра Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины. Как отметили в ведомстве, произошло все около 12 часов дня возле СИЗО № 6, что находится на ул. Куропятникова. Мужчина погиб в результате огнестрельного ранения, неизвестные подъехали на автомобиле и расстреляли адвоката из автомата.

Стало известно, сколько правоохранителей погибло за все годы независимости Украины. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, сколько правоохранителей погибло за 28 лет независимости страны. Об этом сообщает страница ведомства в «Фейсбуке». В четверг, 22 августа в Украине отмечается День памяти погибших правоохранителей. Сообщается, что с 1991 года погиб 1671 представитель МВД.

Аэропорт «Киев» будет закрыт. В сентябре текущего года аэропорт «Киев» закроется на 10 дней. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. «В начале осени с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября аэропорт „Киев“ им. Игоря Сикорского будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы (NOTAM A1437/19). Также будет проведен частичный ремонт рулежных дорожек № 1 и № 2», — отметили, в частности, в ведомстве.

Один из польских ресторанов оскорбил украинцев. В польском городе Гдыня вспыхнул скандал вокруг одного из местных рыбных ресторанов. Тут оскорбили украинцев. Как пишет издание Gazeta Wyborcza, в заведении повесили объявление – тут искали шеф-повара. При этом там отметили, что «просьба не откликаться на вакансию никаким украинцам и другим подобным». Ресторан уже обвинили в ксенофобии.

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале следующей недели. В Украине сохраняется теплая и сухая погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что, несмотря на нынешнее незначительное похолодание, уже на выходных по стране снова потеплеет. На следующий понедельник, 26 августа, по Украине обещают небольшую облачность. Дождь возможен лишь на западе страны.

Словно свечка: в США при взлёте вспыхнул самолет. В американской Калифорнии произошло ЧП. Тут при взлете вспыхнул словно свечка самолет рейса SR162 Cessna Citation. Полиция сообщает, что инцидент произошел в аэропорту города Оровилл. Небольшой частный борт загорелся, так и не набрав высоту.

Ученые показали, как сейчас выглядит затонувший «Титаник». Ученые из Atlantic Productions показали затонувший «Титаник». Его обломки находятся на глубине примерно 3800 метров. Как пишет издание The Guardian, эта первая видеосъемка корабля в формате 4К. Исследователи совершили пять погружений за месяц, используя подводные лодки.