В Кропивницком около СИЗО из автомата расстреляли адвоката

В Кропивницком убили адвоката Александра Иванова. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как отметили в ведомстве, произошло все около 12 часов дня возле СИЗО № 6, что находится на ул. Куропятникова. Мужчина погиб в результате огнестрельного ранения, неизвестные подъехали на автомобиле и расстреляли адвоката из автомата.

Он погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем, которого госпитализировали.

Местное издание Mandarin-News сообщает, что это произошло в кафе, которое находится неподалеку СИЗО. Погибший адвокат был ранее правоохранителем.

Территорию вокруг колонии окружили правоохранители, в городе ввели план «Перехват».

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 мая 2016 года вечером в Одессе якобы расстреляли известного адвоката.

Позже выяснилось, что это убийство оказалось инсценировкой.