Названы имена министров, которые могут сохранить свои должности в новом Кабмине

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, кто имеет наивысшие шансы сохранить должности в новом Кабмине. Как выяснили журналисты «Фразы», это министр финансов Оксана Маркарова, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун и министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Вероятность у Маркаровой самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун. Конкретнее сказать не могу», — заявил, в частности, он, сообщает «Корреспондент».

При этом Арахамия уточнил, что сейчас никто не может сказать точно, кто из министров останется, поскольку еще проходят консультации. А все, что говорят, что есть 100% вероятность — это якобы неправда.

Также народный избранник заявил, что в Офисе президента уже определились с министром иностранных дел, но называть его имя не стал, поскольку считает, что это должны сделать на Банковой.

При этом пока еще нет определенности с министром обороны, а список кандидатов еще пополняется.

Ранее «Фраза» сообщала, что имя нового премьер-министра Украины станет известно в день первого заседания нового парламента — 29 августа.