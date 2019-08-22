Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит УПЦ обратил внимание, что при захватах храмов полиция бездействует, а марши равенства охраняют тысячи полицейских

Митрополит УПЦ обратил внимание, что при захватах храмов полиция бездействует, а марши равенства охраняют тысячи полицейских

Марши равенства охраняют тысячи полицейских, а при избиении верующих и захватах храмов УПЦ правоохранительные службы либо полностью бездействуют, либо помогают захватчикам. Об этом сегодня, в День памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, на своем телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви.

«В мае этого года Генеральная Ассамблея ООН установила 22 августа - Днем памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. Тем, кто не знаком с Церковной историей нашей страны, может показаться, что к нам этот день не имеет никакого отношения. Но на самом деле, День памяти жертв актов насилия на основе религии относится к нам напрямую», - отметил митрополит.

Владыка Лука напомнил, что акты насилия на основе религии происходят и в наши дни.

«Сколько захвачено храмов, сколько избито прихожан, сколько насилия совершено над теми, кто не хочет в угоду политикам менять свои религиозные убеждения и отрекаться от своей веры. Вся вина прихожан и священнослужителей УПЦ только в том, что они хотят оставаться в лоне канонической Православной Церкви», - написал он.

Митрополит обратил внимание, что «современная демократия понимает свободу совести и права человека исходя из двойных стандартов. Если кто-то посмеет сказать только предосудительное слово в отношении представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций, то на него тотчас обрушится весь гнев свободолюбивых демократов. Но если будут избивать и преследовать за веру, то на это никто не будет обращать ни малейшего внимания».

Также владыка Лука обратился к представителям власти.

«В связи с сегодняшней памятью жертв актов насилия мне бы хотелось пожелать нынешнему руководству страны и лично Президенту Владимиру Зеленскому помнить о той громадной ответственности перед Богом и перед своим народом за ту власть, которая вам дарована. Мы все надеемся, что когда-то сможем увидеть, как на нашей Родине уважаются и защищаются религиозные права и свободы любого человека. А право каждого иметь свои убеждения будет не только прописано в Конституции, но и соблюдаться на практике», - подчеркнул митрополит.

*В мае Генеральная Ассамблея ООН установила новую памятную дату — Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, который отмечается ежегодно 22 августа.

Эта дата должна помочь сохранению памяти и недопущению возрождения ощущения превосходства одной религии над другой.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Волыни священники УПЦ и правоохранители нашли механизм противодействия захватам церквей.

Тэги: Запорожье, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

22.08.19 09:34

Чего вашингтонские хотят от «зеленских»

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
22.08.19 08:28

Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кредит под залог: что украинцы несут в ломбарды
22.08.19 14:01

Кредит под залог: что украинцы несут в ломбарды

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

В Кропивницком около СИЗО из автомата расстреляли адвоката

В Кропивницком около СИЗО из автомата расстреляли адвоката
22.08.19 16:46
418
Последние новости
22.08.19 16:46

В Кропивницком около СИЗО из автомата расстреляли адвоката
22.08.19 16:31

Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
22.08.19 16:03

На рекламу Томоса Министерство информационной политики потратило миллионы
22.08.19 15:52

Названы имена министров, которые могут сохранить свои должности в новом Кабмине
22.08.19 15:46

Митрополит УПЦ обратил внимание, что при захватах храмов полиция бездействует, а марши равенства охраняют тысячи полицейских
22.08.19 15:19

Трампу предложили купить… добрую половину Бельгии
22.08.19 14:21

Свой первый бой в супертяжелом весе Усик может провести с россиянином
Фото и Видео
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Ученые показали, как сейчас выглядит затонувший «Титаник»
Ученые показали, как сейчас выглядит затонувший «Титаник»
На оккупированном Донбассе вместо тряпок «ДНР» подняли флаги России
На оккупированном Донбассе вместо тряпок «ДНР» подняли флаги России
Словно свечка: в США при взлёте вспыхнул самолет
Словно свечка: в США при взлёте вспыхнул самолет
Рано утром в Киеве произошел смертельный пожар
Рано утром в Киеве произошел смертельный пожар
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке
На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке
В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам
В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам
В Днепре водитель элитной иномарки протащил патрульного за своим автомобилем
В Днепре водитель элитной иномарки протащил патрульного за своим автомобилем
Их нравы: на Ибице голая девица разъезжала на крыше дорогущего авто (18+)
Их нравы: на Ибице голая девица разъезжала на крыше дорогущего авто (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.