Трампу предложили купить… добрую половину Бельгии

Президенту США Дональду Трампу предложили купить часть Бельгии. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это представители молодежной организации партии националистов «Новый фламандский альянс».

Соответствующее предложение американскому лидеру, который сейчас пытается «торговать» у Дании Гренландию, появилось в «Твиттере» националистов.

Там размещена фотография города Дюрбюи с небоскребом Trump Tower.

То ли в шутку, то ли всерьез, они предложили Дональду Трампу купить Валлонию всего за один евро. Националисты написали: «Дорогой президент Трамп, один евро и Валлония ваша. Позвоните нам».

Отметим, что Валлонский регион на юге Бельгии включает в себя пять провинций, которые говорят на французском языке. Площадь Валлонии составляет почти 17 тысяч квадратных километров (по сути – это половина страны), а население – 3,5 миллиона человек. Крупнейшие города региона – Льеж, Намюр, Шарлеруа, Монс, Турне, Динан и Эйпен.

Как писала «Фраза», Трамп продолжает давить на Данию по поводу покупки Гренландии.