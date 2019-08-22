Свой первый бой в супертяжелом весе Усик может провести с россиянином

Российский боксер супертяжеловес Андрей Федосов (31-3, 25 КО) дал согласие на бой против украинца чемпиона Александра Усика (16-0, 12 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», поединок должен состояться 12 октября в Чикаго.

Изначально команда Федосова отказалась от проведения боя против Усика, но теперь изменила свое решение.

Для украинца этот бой станет первым в супертяжелом весе. Изначально соперником Усика должен был стать камерунец Карлос Такам, но африканец недавно сменил промоутера и до сих пор не подписал контракт на бой.

Ранее «Фраза» сообщала, что Усик должен был провести первый бой в тяжелом весе 25 мая 2019 года против камерунца Карлоса Такама в США.

Однако 8 мая стало известно, что бой откладывается на неопределенное время из-за травмы бицепса у боксера.

В начале августа снова сообщалось, что 12 октября Усик проведет бой с Такамом.