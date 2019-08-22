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Глава УПЦ КП подал в суд на своего бывшего пресс-секретаря

Глава УПЦ КП подал в суд на своего бывшего пресс-секретаря

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) подал в Шевченковский районный суд города Киева иск в отношении своего бывшего пресс-секретаря Евстратия (Зори) - о «защите чести и достоинства». Как выяснили журналисты «Фразы», спикер ПЦУ Евстратий (Зоря) на своей странице в Фейсбук сообщил, что о предстоящем судебном разбирательстве он узнал из письма, полученного из Шевченковского районного суда накануне.

«Разделяю мнение, высказанное в комментариях: "Это тот случай, когда делает он, а стыдно тебе". Однако молчать на неправду лишь потому, что уважаю человека – не могу», – написал бывший соратник и правая рука Филарета.

По словам Зори, когда ему передали, что «глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) подал иск против архиепископа ПЦУ Евстратия (Зори) о "защите чести и достоинства"», он вспомнил притчу о смирении, которую ранее неоднократно любил рассказывать Филарет.

Ранее «Фраза» сообщала, что Филарет заявил, что Епифаний не имел права ликвидировать УПЦ КП.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины

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