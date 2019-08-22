Аэропорт «Киев» будет закрыт

В сентябре текущего года аэропорт «Киев» закроется на 10 дней. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

«В начале осени с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября аэропорт „Киев“ им. Игоря Сикорского будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы (NOTAM A1437/19). Также будет проведен частичный ремонт рулежных дорожек № 1 и № 2», — отметили, в частности, в ведомстве.

На время ремонта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, будут перенесены на отправку и прием рейсов в аэропорт «Борисполь».

Стоимость запланированных ремонтных работ составит 33 миллиона гривен.

Ранее «Фраза» сообщала, что 25 апреля в киевском аэропорту «Жуляны» прошла эвакуация пассажиров и персонала из-за сообщения о минировании.

7 июн, ночью в Киеве из аэропорта «Жуляны» произошла массовая эвакуация пассажиров и персонала, в связи с чем пришлось даже задержать ближайшие рейсы. Случилось это из-за сообщения о минировании здания, поступившем на горячую линию аэропорта.