Тысячи верующих УПЦ пройдут пешком 260 км для участия в торжествах в Почаеве

На Винниччине из Свято-Троицкого Браиловского монастыря, 19 августа, тысячи верующих Украинской Православной Церкви вышли крестным ходом в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, паломники с Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и других областей пройдут пешком более 260 км пути что бы попасть на престольный праздник Почаевской лавры – Успение Пресвятой Богородицы.

Крестный ход возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

Во время молитвенного шествия верующие молятся за Церковь и мир в Украине.

Ранее «Фраза» сообщала, что Предстоятель УПЦ выразил поддержку православным Черногории.