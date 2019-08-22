На Львовщине змея атаковала ребенка

В Карпатах в селе Ласточка 12-летнюю девочку забрали в больницу после нападения змеи. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области.

Как отметили в ведомстве, накануне, 21 августа, в 16:20 в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы с диагнозом — укус змеи правой голени в области голенно-ступневого сустава поступил ребенок, 2007 года рождения, жительница с. Ласточка Турковского района.

На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 июня, на Львовщине произошло сразу два случая нападения змей на людей.

В Запорожской области на охранника фирмы набросилась змея.