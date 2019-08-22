Игумения УПЦ о ЛГБТ-прайде: Не нужно делать из Одессы Содом и Гоморру

Одесса – город великих православных святынь, город большой духовности, породивший великих подвижников Божиих, и делать Одессу городом Содома и Гоморры не следует. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом настоятельница Одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря, глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игумения Серафима (Шевчик) рассказала в эфире «DumskayaTV», комментируя обращение религиозных организаций Одессы к мэру Геннадию Труханову с призывом запретить запланированную на конец августа ЛГБТ-акцию «Одесса-Прайд – 2019».

«Церковь озвучивает свое учение, без которого не может жить и не может от него отречься, – подчеркнула игумения Серафима. – Мы снова и снова повторяем, и будем так делать всегда, что брак и семья – это богоустановленный фундамент жизни человечества вообще, и потому другой мысли от нас нельзя услышать. Каждое сообщество у нас имеет право выражать свои мысли, мы живем в демократическом государстве, права каждого человека защищены Конституцией, но мы боремся за то, чтобы фундаментальные основы жизни человечества, жизни каждого из нас также имели свои права».

По ее мнению, подобные мероприятия ЛГБТ-движения лоббируются и поддерживаются могущественными силами, которые хотят, чтобы в Украине «были размыты главные краеугольные камни общества».

«Но Церковь не призывает бросать в этих людей камни, творить против них насильство, потому что каждый человек может быть носителем любых взглядов. Церковь просит их прислушаться к ее позиции», – пояснила настоятельница Одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря и призвала всех участников ЛГБТ-парадов, «если у них есть какие-то духовные вопросы, если у них есть желание услышать голос религии, приходить в наш монастырь, лично ко мне, я полностью открыта к общению».

При этом она подчеркнула, что всегда строго осуждала насилие по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества, и «творить то, что делают наши так называемые патриотические организации, прикрываясь именем якобы христианства, совершая некрасивое дело или даже преступление, – это позор».

По словам игуменьи, Церковь относится к таким людям с толерантностью и любовью, но у толерантности также существуют границы.

«Бог – это любовь, и Бог нам говорит абсолютно четко, что семья, брак, любовь между мужчиной и женщиной – это основа основ человеческой жизни вообще. И этим все сказано», – подытожила игумения Серафима.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ напомнили, что люди важнее, чем храмовые сооружения.