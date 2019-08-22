Один из польских ресторанов оскорбил украинцев

В польском городе Гдыня вспыхнул скандал вокруг одного из местных рыбных ресторанов. Как выяснили журналисты «Фразы», тут оскорбили украинцев.

Как пишет издание Gazeta Wyborcza, в заведении повесили объявление – тут искали шеф-повара.

При этом там отметили, что «просьба не откликаться на вакансию никаким украинцам и другим подобным».

Ресторан уже обвинили в ксенофобии.

На защиту украинцев встал президент города Войцех Щурек, который назвал объявление ресторана «позорными словами». При этом политик поддержал украинцев.

Как писала «Фраза», в США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных.