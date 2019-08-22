Тарантино скоро впервые станет отцом

Известный американский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом. Как выяснили журналисты «Фразы», его жена – израильская певица Даниэла Пик – ждет ребенка.

Отметим, что сейчас Квентину Тарантино 56 лет, а его любимой – 35 лет. Они поженились осенью прошлого года. Познакомились они еще в 2009 году.

О радостном событии супружеская пара сама сообщила изданию People.

В заявлении говорится: «Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что они ждут ребенка».

На каком месяце беременности находится Даниэла Пик, не уточняется.

Как писала «Фраза», Тарантино подтвердил, что снимет еще один фильм и «завяжет» с кино.

Ранее Тарантино поведал пикантную тайну из своего прошлого.