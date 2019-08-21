Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

У Зеленского подготовили приятный сюрприз для «евробляхеров»

У Зеленского подготовили приятный сюрприз для «евробляхеров»

В команде президента Владимира Зеленского анонсировали отсрочку штрафов для т. н. «евробляхеров». Как выяснили журналисты «Фразы», приятную новость для автомобилистов озвучил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Как передает «РБК-Украина», на совещании в Министерстве инфраструктуры было решено подготовить законопроект, который раз и навсегда урегулирует проблему «евроблях», рассекающих по дорогам Украины.

«Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, ‒ три месяца. Мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать», ‒ заявил Руслан Рябошапка.

Следует отметить, что что формально штрафы за «евробляхи» вступаю в действие уже 22 августа, однако у полиции нет доступа к таможенным базам, в связи с чем они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. Таким образом, останавливать автомобили на еврономерах полиция право имеет, но штрафовать де-факто не может.

Как писала «Фраза», льготный период для растаможивания «евроблях» не будут продлевать.

Ранее в сети появилось видео, как лидер «евробляхеров» сжег свой Range Rover.

Тэги: штраф, Украина, общество, экономика, законопроект, растаможка, евробляха, Владимир Зеленский, евробляхи, новости Украины, Руслан Рябошапка

Комментарии

Статьи

21.08.19 08:52

Каким будет метро на Виноградарь?

Автор: Олег Васильев

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
18.08.19 09:47

Не переключайтесь!

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Львовский обнальщик Василий Костюк. Борьба с «конвертами»: сумеет ли Сергей Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры?
21.08.19 15:27

Львовский обнальщик Василий Костюк. Борьба с «конвертами»: сумеет ли Сергей Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры?

Автор: ОРД

Выбор редакции
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 21 августа 2019 года

Главные новости за 21 августа 2019 года
21.08.19 18:59
557
Последние новости
21.08.19 21:11

В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
21.08.19 20:31

У Зеленского подготовили приятный сюрприз для «евробляхеров»
21.08.19 20:03

На Оболони женщину забили до смерти лопатой
21.08.19 19:32

На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке
21.08.19 18:59

Главные новости за 21 августа 2019 года
21.08.19 16:46

«Матрице-4» быть. Киану Ривз тоже уже приглашен
21.08.19 16:21

В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото и Видео
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке
На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке
В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам
В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам
В Днепре водитель элитной иномарки протащил патрульного за своим автомобилем
В Днепре водитель элитной иномарки протащил патрульного за своим автомобилем
Их нравы: на Ибице голая девица разъезжала на крыше дорогущего авто (18+)
Их нравы: на Ибице голая девица разъезжала на крыше дорогущего авто (18+)
В Британии маленький мальчик умер от странной болезни
В Британии маленький мальчик умер от странной болезни
Китайские ученые впервые… клонировали кота
Китайские ученые впервые… клонировали кота
В Харькове подросток зверски убил 26-летнюю красавицу
В Харькове подросток зверски убил 26-летнюю красавицу
В Одессе услышали Зеленского и арестовали виновника пожара в отеле «Токио Стар». Не помог и раввин
В Одессе услышали Зеленского и арестовали виновника пожара в отеле «Токио Стар». Не помог и раввин
В Харькове на ходу из трамвая выпала старушка
В Харькове на ходу из трамвая выпала старушка
fraza.ua
Новости блогосферы
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.