У Зеленского подготовили приятный сюрприз для «евробляхеров»

В команде президента Владимира Зеленского анонсировали отсрочку штрафов для т. н. «евробляхеров». Как выяснили журналисты «Фразы», приятную новость для автомобилистов озвучил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Как передает «РБК-Украина», на совещании в Министерстве инфраструктуры было решено подготовить законопроект, который раз и навсегда урегулирует проблему «евроблях», рассекающих по дорогам Украины.

«Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, ‒ три месяца. Мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать», ‒ заявил Руслан Рябошапка.

Следует отметить, что что формально штрафы за «евробляхи» вступаю в действие уже 22 августа, однако у полиции нет доступа к таможенным базам, в связи с чем они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. Таким образом, останавливать автомобили на еврономерах полиция право имеет, но штрафовать де-факто не может.

Как писала «Фраза», льготный период для растаможивания «евроблях» не будут продлевать.

Ранее в сети появилось видео, как лидер «евробляхеров» сжег свой Range Rover.