На Оболони женщину забили до смерти лопатой

В Оболонском районе Киева произошло жестокое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь нетрезвый мужчина лишил жизни собственную супругу.

Как передает «Информатор», во время распития спиртных напитков между супругами возникла ссора, которую горе-супруг разрешил самым радикальным образом: схватив лопату, он нанес жене несколько ударов, после чего отправился восвояси.

Вернувшись домой, он обнаружил 52-летнюю спутницу жизни мертвой. Отмечается, что злоумышленник сам позвонил в полицию.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что супруги работали в пункте приема вторсырья. Задержанному мужчине грозит десять лет тюрьмы по ч. 2 ст. 121 УК Украины («умышленное телесное повреждение, повлекшее смерть»).

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию.

Ранее на Шулявке отчаянный мужчина «порешил» собственную жену.