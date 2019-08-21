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В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В последние несколько дней температура воздуха в Киеве и области значительно выросла, а вместе с ней увеличилась и опасность возникновения пожаров. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Управления экологии и природных ресурсов КГГА.

В частности, 21 и 22 августа по Киеву объявлена высокая (4 класса) пожарная опасность. А в области уровень пожарной опасности поднялся до пятого (чрезвычайного) уровня.

В связи с этим жителей столицы призывают быть внимательными и осторожно обращаться с огнем.

Ранее «Фраза» сообщала, что жара продержится в Украине как минимум до конца этой недели.

Тэги: Киев, пожар, общество, жара, Киевская область, новости Украины

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