Стало известно, когда Украина получит нового премьер-министра

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Давид Арахамия сказал журналистам, что имя нового премьер-министра Украины станет известно в день первого заседания нового парламента — 29 августа. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом народный избранник не назвал фамилию кандидата.

По его словам, 29-го числа все узнают очень многое, сообщает «Интерфакс-Украина».

Говоря о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, Арахамия заявил, что шансы есть у всех, но один человек останется точно. Впрочем, кто именно, депутат не уточнил.

Ранее «Фраза» сообщала, что у Зеленского рассказали о желании распродать землю, госбанки, «Укрзализныцю» и «Укрпочту».