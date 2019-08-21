Медики рассказали о страшном вреде электронных сигарет

Медики в очередной раз предупредили о вреде вейпинга. Как выяснили журналисты «Фразы», об угрозах электронных сигарет поведали американские исследователи из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете.

Ученые выяснили, что даже один вдох пара вейпа наносит урон сердечнососудистой системе человека.

В отчете говорится, что «были зафиксированы временные изменения кровотока в бедренной артерии после ингаляции подопытными жидкости для вейпов».

Кроме этого, как сказано в исследовании, «на МРТ фиксировались нарушения кровообращения даже при использовании жидкости без содержания никотина».

Врачи говорят, что «через несколько минут все приходит в норму, но есть вероятность, что со временем последствия окажутся необратимыми и могут стать толчком в развитии сердечнососудистых заболеваний, в том числе атеросклероз».

Как писала «Фраза», медики рассказали об огромной угрозе вейпинга для подростков.

Ранее молодой американец погиб на глазах у своей бабушки от взрыва вейпа в руке.