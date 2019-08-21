В Киеве снова возникли проблемы с городской электричкой

Сегодня, 21 августа, утром в Киеве из-за сбоя отменили девять рейсов городской электрички. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе компании «Киевпастранс».

Как отметили в ведомстве, в частности, в утренние часы по техническим причинам были отменены девять рейсов городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

«Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете», — говорится в сообщении.

Ранее «Фраза» сообщала, что 22 октября 2018 года на станции «Троещина-2» толпа людей, не сумев выехать на работу, блокировала движение городской электрички.

После этого киевские чиновники попытались прокомментировать срыв работы городской электрички.

6 августа нынешнего года в Киеве были отменены рейсы городской электрички.