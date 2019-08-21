В Мексике официально разрешили… употреблять кокаин

Странный прецедент произошел в Мексике. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местный судья разрешил не только хранить, но и употреблять кокаин.
Как сообщают местные СМИ, суд принял решение оправдать двух мексиканцев, которые хранили порошок для «личных целей» и не собирались его продавать.
Теперь данное решение должна поддержать коллегия судей страны.
Процесс начался в мае и вызвал резонанс в СМИ. Против подобного решения судьи выступили многие медики Мексики.
Как писала «Фраза», впечатляющее извержение вулкана в Мексике сняли из салона самолета.
Ранее оползень в Мексике похоронил целую семью.