На Полтавщине мужчина сжег себя заживо после ссоры с женой

В Гадячском районе Полтавской области киевлянин покончил жизнь самоубийством путем самосожжения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в полицию Гадячского района поступило сообщение от медиков о том, что в селе Рашивци во дворе своего дачного хозяйства покончил жизнь самоубийством 57-летний житель города Киева.

Сотрудники полиции установили, что после бытовой ссоры со своей женой мужчина облил себя бензином, после чего поджег. От полученных ожогов он скончался на месте происшествия.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту проводится расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июля 2019 года в Запорожье мужчина попытался заживо сжечь свою сожительницу.