В Англии младенец отравился… грудным молоком матери

Страшный случай произошел в Великобритании. Как выяснили журналисты «Фразы», тут младенец отравился грудным молоком своей матери.

Как пишут местные СМИ, девочке было всего пять дней. Трагедия произошла в городке Тинмут.

Известно, что ее мать принимал анальгетик «Трамадол».

Инцидент произошел еще прошлой осенью, а расследование причины смерти малышки завершилось на днях.

Отмечается, что женщина «не планировала кормить ребенка грудью из-за таблеток, однако врачи сказали ей, что младенцу ничего не угрожает».

Теперь местными медиками будут заниматься правоохранительные органы, им вменяют преступную халатность.

Как писала «Фраза», в Британии маленький мальчик умер от странной болезни.