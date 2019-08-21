В Киеве случайный прохожий схлопотал пулю, заступившись за подростков

В Печерском районе Киева на улице Ивана Мазепы двое мужчин напали и начали угрожать двум подросткам, которых они, якобы, начали обвинять в изнасиловании. Как выяснили журналисты «Фразы», за молодых людей заступился прохожий, за что и получил пулю.

По словам правоохранителей, неравнодушный прохожий хотел защитить двух подростков и, вступив в конфликт с двумя мужчинами, схлопотал пулю — в него выстрелили из травматического пистолета и попали в руку. После этого нападавшие сели в автомобиль Suzuki и уехали. Полиция ввела по городу план «Перехват», сообщает «Информатор».

Примерно через час автомобиль был обнаружен и задержан в Подольском районе столицы. Внутри находилось трое парней возрастом 21, 23 и 31 год. В машине у них нашли пистолет, девять патронов и бейсбольные биты.

Следственные действия продолжаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что поздно вечером понедельника, 19 августа, на Голосеевской площади в Киеве произошла стрельба, в результате чего пострадали три человека.