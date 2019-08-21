Криштиану Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру и после 40 лет

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру. Как выяснили журналисты «Фразы», сделает это 34-летний лидер итальянского «Ювентуса», наверняка, еще не скоро.

Как цитирует его издание Marca, Криштиану Роналду заявил, что планирует играть в футбол и после 40 лет.

Спортсмен сказал: «Может быть, закончу карьеру в следующем году, но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать».

Как писала «Фраза», Криштиану Роналду случайно ударил своего сына.