«Матрице-4» быть. Киану Ривз тоже уже приглашен

Режиссер Лана Вачовски сообщила о съемках четвертой части культового фильма «Матрица». Как выяснили журналисты «Фразы», процессом займется студия Warner Brothers Pictures.

Как пишут американские СМИ, на главную роль уже приглашен 54-летний Киану Ривз.

Также в картине снимется Керри-Энн Мосс, а роль Нео досталась Майклу Б. Джордану.

Сценарий фильма кроме Ланы Вачовски писали Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

Съемка картины начнется в следующем году.

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году. Потом свет увидели фильмы «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

Название четвертой части пока не уточняется.

Как писала «Фраза», в США покончил с собой один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса».