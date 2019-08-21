«Матрице-4» быть. Киану Ривз тоже уже приглашен

Режиссер Лана Вачовски сообщила о съемках четвертой части культового фильма «Матрица». Как выяснили журналисты «Фразы», процессом займется студия Warner Brothers Pictures.
Как пишут американские СМИ, на главную роль уже приглашен 54-летний Киану Ривз.
Также в картине снимется Керри-Энн Мосс, а роль Нео досталась Майклу Б. Джордану.
Сценарий фильма кроме Ланы Вачовски писали Александр Хемон и Дэвид Митчелл.
Съемка картины начнется в следующем году.
Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году. Потом свет увидели фильмы «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».
Название четвертой части пока не уточняется.
Как писала «Фраза», в США покончил с собой один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса».