Покупка Гренландии: Трамп продолжает давить на Данию

Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Данию по вопросу Гренландии, которую он не оставляет надежды купить. Как выяснили журналисты «Фразы», американский лидер разразился гневными постами в «Твиттере».

Так, Дональд Трамп уже отменил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен, которая отказалась даже обсуждать подобную «сделку».

Лидер США написал, что «Дания это особенная страна с необыкновенными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время».

Он язвительно добавил, что глава правительства «Дании «сумела сэкономить немало средств и усилий как для США, так и для Дании, проявив такую прямолинейность».

Дональд Трамп добавил: «Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика встречи в будущем».

Как писала «Фраза», Трамп тонко потроллил жителей Гренландии.

Ранее премьер Дании рассказала, сможет ли Трамп купить Гренландию.