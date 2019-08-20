На Киевщине с размахом отпразднуют День Независимости Украины

24, 25 и 26 августа Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на грандиозное празднование Дня Независимости Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждет яркая шоу-программа на историческую тематику, конно-трюковые выступления, славянские забавы и увлекательные мастер-классы, вкусные блюда с костра, прогулки на лошадях и еще многое из жизни Киевской Руси.

Очень символично отмечать этот праздник именно в Княжестве Киевская Русь, окунувшись во времена зарождения государственности на наших землях, времена величия и расцвета. Ведь здесь на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIІІ веков в его реальных размерах. А также возрождается атмосфера и дух той величественной эпохи.

С 24 по 26 августа гостей ждет не только жизнь средневекового города, но и множество развлечений и насыщенная развлекательная программа на историческую тематику с участием десятков уникальных породистых лошадей.

Празднование начнется около 14:00 с торжественного открытия с участием исторических персонажей, парадом княжеских флагов, впечатляющим выездом конной дружины и приветствия самого киевского князя Владимира Великого.

В День независимости Украины, 24 августа, гостей пригласят принять участие в крестном ходе к Васильевской церкви, где состоится молебен за Украину.

Далее на большом ристалище Древнего Киева перед гостями оживут сцены из истории Киевской Руси, в яркой форме, со спецэффектами, повествующие об истории нашей страны и о повседневной жизни наших предков. В зрелищных постановках гости увидят легендарных исторических личностей, сыгравших важнейшие роли в судьбе нашей страны, и углубят свои знания о разных эпохах. Посетители приобщатся к обрядам наших предков и познакомятся с историей и традициями кочевых народов, постоянных спутников Киевской Руси.

В тесном тандеме с опытными актерами-каскадерами конно-трюкового театра в программе примут участие лошади редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Гости Древнего Киева будут поражены грациозностью этих прекрасных животных и виртуозным исполнением головокружительных трюков.

Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать на них верхом или в экипаже.

После 19:00 гостей ждет феерическая ночная программа со стрельбой горящими ядрами из требушета — единственного действующего в Украине осадного орудия.

А в субботу, 24 августа, ко Дню независимости Украины, князь подарит гостям огненное шоу с пиротехническими элементами.

В Древнем Киеве гости почувствуют себя не просто зрителями, но смогут окунуться в жизнь средневекового города. Взрослых и детей пригласят принять участие в древних забавах, хороводах, танцевальных флеш-мобах и мастер-классах. В средневековом тире можно научиться стрельбе из лука, на княжеском монетном дворе — чеканить монеты «на счастье», у гончара — обращаться с гончарным кругом. В Княжеской костюмерной можно примерить исторические костюмы и устроить колоритную фотосессию. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». Дети будут в восторге от яркого и безопасного веревочного куба-лабиринта «Мышеловка».

Отдохнуть от суеты средневекового города можно будет у живописного Лесного озера.

В Княжеской корчме и в беседках можно отведать блюда, приготовленные на кострах. А уникальные напитки и древние настойки можно будет испить в Питейной «25 рун».

Для тех, кто захочет продлить свой отдых еще на день, есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты», в хостеле или в кемпинге, предварительно забронировав места.

С недавнего времени в Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно управлять лошадью и метко стрелять из лука по мишеням, приобщаясь к боевым традициям наших предков.

Древний Киев открывается в 10:00, театрализованная программа с 14:00.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного — в 45 минутах езды — в селе Копачов Обуховского района Киевской области. Маршрутки курсируют от станции метро «Выдубичи», см. расписание на сайте.

Цена входных билетов: полный билет для взрослого — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 60 грн., дошкольникам — бесплатно.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com