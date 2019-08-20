Полезная информация про профессиональную итальянскую косметику Kemon

Итальянская компания Kemon основана супругами Ночентини в 1959 году и специализируется на производстве профессиональных средств по уходу за волосами и кожей головы. С первых дней работы компания внедряла инновационные технологии и разработки, благодаря которым косметика Kemon не имеет аналогов. Первыми уникальными средствами, выпущенными в производство супругами Ночентини, стали: лосьон, который замедляет выпадение волос на основе экстракта крапивы и крем Теа с растительными экстрактами. Сегодня компания является владельцем нескольких мощных научно — исследовательских центров в Италии и США, а семейное дело продолжает Джулиано Ночентини в должности президента фирмы.

Свою известность салонная косметика Kemon приобрела запатентованным уникальным технологиям таким, как:

— протамин и его применение для завивок;

— микропигментное окрашивание;

— шампуни без сульфатов с инновационными пенообразователями;

— стойкое окрашивание без PPD и много другое.

Концепция и стратегия компании базируется на нескольких принципах:

Максимальное использование натуральных компонентов в основе состава косметических средств.

Внедрение в производство косметики только инновационных технологий и разработок косметологов и ученых.

Ориентация на широкую потребительскую аудиторию (парикмахерские, салоны красоты, домашнее использование).

Косметику Kemon купить можно в форме различных шампуней, спреев, лосьонов, кремов, масок, кондиционеров для волос. Для каждого типа волос разработана уникальная формула, которая поможет восстановить и поддерживать здоровье локонов, придаст волосам роскошный вид.

Уникальные особенности косметики Kemon

Волшебные свойства средств объясняют следующие научные инновации:

— косметические формулы средств имеют органическую основу, поэтому не вызывают аллергий и раздражений;

— из состава исключены: ланолин, содиумлаурилсульфаты SLES и SLS, роттизитовые масла, пропиленгликоль PEG;

— используется экологически чистое сырье, выращенное на собственных плантациях;

— натуральная формула косметики для волос обеспечивает защиту от корней до кончиков;

— разработана система продуктов, которая может изменить структуру волос — прямые пряди сделать кучерявыми, кудри — выпрямить перманентным или полуперманентным способом.

Продукцию Kemon можно использовать детям и обладателям чувствительной кожи головы. Рецептуры создаются в собственных лабораториях с помощью запатентованных уникальных технологий.

Обзор основных серий продуктов бренда Kemon

Компания выпускает несколько коллекций косметики для волос, которая выполняет поставленные задачи эффективно и быстро. Наиболее популярные серии средств следующие:

— Sistema Unamy — средства, изменяющие структуру волос. Выполняют полноценный уход за прядями, и обладает стайлинговыми свойствами. В составе нет газов, неразлогаемых и жестких химических веществ. Содержат высокие концентрации натуральных масел и экстрактов, которые обеспечивают интенсивное питание и защиту, при этом надежно фиксируют пряди и позволяют создавать разные эффекты и текстурирование.

— Actyva nutrizione уходовая серия для нормальных, сухих и чувствительных волос. Включает сбалансированный комплекс продуктов, который питает, увлажняет, смягчает локоны, придает блеск и легкость.

— Cramer — спреи без газов. Экологичная серия стайлинговых и уходовых средств, которые содержат натуральные активные комплексы из органического сырья, выращенного на собственных плантациях без использования химикатов.

— Actyva P factor — косметика против выпадения волос. Высокоэффективная система, которая справляется с аллопецией, возникшей вследствие внешних факторов, гормональной и метаболической неустойчивости, стрессов, напряжения. Предотвращают потерю волос, борются с вредным воздействием свободных радикалов.

Косметику Kemon купить можно по доступным ценам в интернет — магазине косметики «Profistyle». В ассортименте широкий выбор масок, шампуней, стайлинговых средств, кондиционеров, спреев и многих других профессиональных косметических продуктов высокого качества.