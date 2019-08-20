В Сумах радикалы планировали совершить массовое убийство на концерте «95 квартала»

В Сумах правоохранители задержали члена одной из радикальных группировок. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-активиста подозревают в подготовке массового убийства людей во время праздничных мероприятий 23 августа.

Как передает «Интерфакс-Украина», задержанный СБУ сумчанин планировал вместе со своими «побратимами» взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей, а именно: во время массовых мероприятий в культовых сооружениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта «Kvartal-Fest» на территории Сумской области.

Сообщается, что по месту жительства злоумышленника «чекисты» изъяли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Как писала «Фраза», по Харькову и области прокатилась волна дерзких взрывов.

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