Докатились до Харькова. В первой столице пройдет первый в истории… гей-парад

В Харькове 15 сентября состоится первый в истории города Марш равенства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «Корреспондент», ссылаясь на сообщество KyivPride.

Как сообщают организаторы «шествия», его участники пройдут маршем центром первой столицы, выступая в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

«Мы чувствуем большую потребность и вдохновение в солидарности с этим событием. Солидарность и поддержка, без которых невозможно наше существование как движения. Так же, как КиевПрайд невозможен без всех вас. Мы призываем вас всячески распространять информацию о ХарьковПрайде, делиться со своими друзьями и просто показывать своей поддержкой, что нас много и мы не остановимся на пути к правовой и равноправной Украине для всех», ‒ пишут ЛГБТ-активисты.

Организаторы мероприятия также заявили, что девизом первого харьковского прайда будет «Харьков для всех. Безопасность для всех».

Как писала «Фраза», по улицам Киева прошлись тысячи ЛГБТшников. Не обошлось без «накладок».

Ранее сообщалось, что перед ЛГБТ-маршем в Киеве подрались националисты и полиция. Есть пострадавшие и задержанные.