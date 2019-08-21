Врачи объяснили, чем на самом деле опасно недосыпание

Врачи в очередной раз предупредили о последствиях недосыпания. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это датские исследователи из Каролинского института (Стокгольм).

В их работе сообщается, что недосыпание и бессонница «увеличивают риск развития ишемической болезни сердца, а также сердечной недостаточности и даже инсульта».

В ходе своей работы ученые «применили метод менделевской рандомизации, учтя генетические факторы бессонницы», а в эксперименте проанализировали данные 1,3 миллионов людей: среди них были здоровые и те, кто страдал от сердечных болезней.

В работе сказано: «Обладание вариантов генов, способствующих развитию бессонницы, увеличивает риск инсульта и других недугов».

Врачи говорят: «Нужно точно определить основную причину бессонницы, чтобы знать, как с ней бороться, ведь наш сон это поведение, которое можно изменить с помощью новых привычек и управления стрессом».

Как писала «Фраза», оказалось, недосыпание может привести к слабоумию.