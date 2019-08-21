Ученые выяснили, вредны ли смартфоны для мозгов

Ученые узнали, на самом ли деле смартфоны вредны для мозгов. Как выяснили журналисты «Фразы», это сделали исследователи из американского Ратгерского университета.

Как пишет издание Eurekalert, в эксперименте приняли участие более четырехсот местных студентов, которые составляли анаграммы из двадцати наборов букв – по десять до и после специального перерыва. Во время же перерыва молодые люди проходили другой тест: нужно было «сделать три покупки в магазине, влезть в определенный бюджет, а также объяснить свой выбор». При этом студенты проходили данное задание на смартфоне, компьютере или же на бумаге.

Отмечается, что в контрольной группе перерыва не было.

Выяснилось, что людям со смартфонами «понадобилось потратить на 19% больше времени, чем остальным». Также они «решили на 22% меньше заданий, чем другие».

Из этого исследователи сделали вывод, что отвлечение на мобильные телефоны и смартфоны – вредно: «Устройства могут оказывать такой эффект, потому что даже один взгляд на экран приводит человека к мыслям о проверке сообщений, коммуникации с людьми или поиске постоянно обновляющейся информации».

Другие гаджеты при этом наносят куда меньший «урон».

Как писала «Фраза», в Apple пообещали снизить цены на «айфоны» для стран, пострадавших от инфляции.