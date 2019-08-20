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Казаки объединились... с английскими тамплиерами

Казаки объединились... с английскими тамплиерами

16 августа 2019 в 14:00 в Украинском национальном информационном агентстве Укринформ состоялась пресс-конференция на тему «Проведение Фестиваля „Казацкий Спас“: сотрудничество Ордена Тамплиеров Англии и Княжества Киевская Русь, Всеукраинской федерации „Спас“ и Кошевого атамана Запорожского Войска Низового „Запорожская Сечь“ Константина Рыжова». Как выяснили журналисты «Фразы», Организаторами пресс-конференции выступили Древний Киев в Княжестве Киевская Русь, Всеукраинская федерация «Спас».

Во время пресс-конференции был торжественно подписан Меморандум о сотрудничестве и партнерстве между Орденом Тамплиеров Англии и Княжеством Киевская Русь, Запорожским Войском низовым «Запорожская Сечь» и Всеукраинской федерацией «Спас», а также документ признания Орденом Тамплиеров Англии Княжества Киевская Русь.

Открыл пресс-конференцию Президент «Парка Киевская Русь» Владимир Янченко. Он поприветствовал собравшихся и поблагодарил Всеукраинскую федерацию «Спас» и Орден Тамплиеров Англии за оказанную честь проведения в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») 17 и 18 августа Международного фестиваля национальных воинских и традиционных культур «Казацкий Спас».

Янченко отметил, что название фестиваля говорит о важности сохранения богатых национальных и спортивных традиций наших предков. Далее он сказал: «... Мы наполним Княжество Киевская Русь духом наших славных предков. Приглашаем на Фестиваль „Казацкий Спас“ и ждем вас в „Парке Киевская Русь“, который находится в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.»

Следующее слово было предоставлено Президенту общественной организации «Всеукраинская федерация » Спас" Александру Притуле. Он поблагодарил всех, кто посетил пресс-конференцию.

Он отметил, что главная цель ОО «Всеукраинская федерации „Спас“ — это возрождение наших боевых, культурных традиций, а также рыцарских традиций украинского народа, в частности в контексте мировых традиций рыцарской культуры.

„Поэтому я очень рад, что наш Фестиваль имеет международный статус. В качестве почетных гостей к нашему Фестивалю присоединились представители рыцарского Ордена Тамплиеров Англии. Фестиваль зародился в 1997 году в Запорожье и со временем приобрел статус международного. Полное название этого фестиваля: Международный фестиваль национальных воинских и традиционных культур „Казацкий Спас“.

Для нас очень важно, что Фестиваль проходит в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь. Ведь этим культурно-просветительским мероприятием мы показываем преемственность традиций Киевской Руси и традиций казачества... Также очень важно, что к нам присоединилось мировое рыцарство на уровне совместных культурно-просветительских проектов ... ведь Запорожское казачество считалось одним из представительств Мальтийского рыцарского ордена. А самих казаков называли рыцарями степи ... “ Также г-н Притула напомнил, что научные исследования истории средневекового Ордена тамплиеров свидетельствуют о том, что после его падения часть рыцарей пошла на территорию Украины, став защитниками границ нашей страны...

Кроме возрождения рыцарских традиций это мероприятие имеет целью возрождения национальных и традиционных видов спорта. В рамках Фестиваля пройдут Открытые Всеукраинские игры по видам спорта, основанных на национально-культурных традициях. Г-н Притула отметил, что с 2017 года в Украине есть на официальном уровне национальные виды спорта, такие как: Украинский рукопашный бой „Спас“, историческое фехтование, гиревой спорт. И это наше наследие в области не только физической культуры, но и в развитии человека как личности».

Далее президент ОО «Всеукраинская федерация «Спас» А.Притула торжественно объявил о подписании Меморандума о сотрудничестве Ордена Тамплиеров Англии и Княжества Киевская Русь, Всеукраинской федерации «Спас» и Кошевого атамана Запорожского Войска Низового «Запорожская Сечь» Константина Рыжова.

Далее слово взял Кошевой атаман Запорожского Войска Низового «Запорожская Сечь» Константин Рыжов. Он выразил благодарность всем присутствующим на этой пресс-конференции, а также присутствующему Великому Приору Ордена Тамплиеров Англии Графу Трасамари Дону Вирджилио Антонио Кардосо-Сампайо де Кастро Хересу за плодотворное сотрудничество ради сохранения национальных культурных и воинских традиций, развития культурных связей между разными народами и распространения общечеловеческих ценностей. Отдельно п. Рыжов выразил благодарность Князю Киевскому Владимиру Янченко за поддержку Фестиваля и вклад в возрождение национальных боевых и спортивных традиций.

Он напомнил, что по истории известны многолетние тесные связи между украинским казачеством и рыцарством Западной Европы (к ним относятся и тамплиеры), имея единую миссию — защиту своей земли и веры.

«... Современное казачество продолжает нести этот рыцарский дух, привлекая украинскую молодежь к культурным, боевым и спортивным традициям».

Следующее слово было предоставлено Великому Приору Ордена Тамплиеров Англии Графу Трасамари Дону Вирджилио Антонио Кардосо-Сампайо де Кастро Хересу. В начале своего выступления от лицавсех рыцарей Ордена Тамплиеров Англии он поздравил А. Притулу, К. Рыжова и В. Янченко, а также поблагодарил за большую проделанную работу в организации Фестиваля. Далее Граф отметил, что для всех членов Ордена очень большая честь присутствовать в этот важный для нас и для всего казачества момент — момент подписания Меморандума о сотрудничестве и партнерстве.

«Наш Договор, безусловно, будет выполнен. Он предполагает большую социальную работу. Мы разделяем одни идеи, мы делаем одну работу для сохранения общих традиций»

Александру Притуле был поставлен вопрос о Фестивале, о видах спорта, которые будут представлены на нем. В начале своего ответа г-н Притула выразил благодарность Министерству молодежи и спорта Украины, в частности, министру Жданову И.А. и его заместителю Войтовичу В.Я. за большую помощь и поддержку национальных видов спорта. В рамках нынешнего фестиваля состоятся Открытые Всеукраинские игры по видам спорта, основанных на национально-культурных традициях, которые будут проходить при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.
Будет проходить соревнования по разным видам боевых искусств «Спас». Среди них: «Штовхач», борьба на поясах и крест-накрест, историческое фехтование, метание казацкого ножа, гиревой спорт. Кроме того пройдет уникальный турнир «Стенка на стенку», в котором будут задействованы десятки казаков.

Притула добавил, что этот Фестиваль будет интересен абсолютно всем: от маленьких детей до пожилых людей, как женщинам, так и мужчинам. Ведь все этнические виды спорта не имеют ограничений возраста и пола. В этом году кроме большого количества детей-участников, пройдут показательные выступления женщин-казачек по виртуозного владению оружием. Ведь, как ни странно, история женского казачества берет начало со времен Киевской Руси, что отражено в былинах.

Притула назвал Фестиваль «Всеукраинской толокой», ведь на него придут кроме участников еще и народные мастера, музыкальные коллективы и исполнители со всей страны.

Он напомнил, что уже второй год подряд Фестиваль будет проходить в особом местее — «Парке Киевская Русь», где воспроизводится настоящий средневековый город — Киев V-XIII веков, посетив который можно окунуться в древности и, возможно, из глубин генетической памяти вынырнут боевые искусства, знания и умения наших предков. Ведь местоположение его знаковое, имеет тысячелетнюю историю.

Далее слово взял Владимир Янченко. Он напомнил всем, что первым казаком считают Князя киевского Х века Святослава Игоревича Храброго, сына легендарных князя Игоря и княгини Ольги, у которого были не только «оселедець» на голове и серьга в ухе, но он был отважным воином, настоящим рыцарем. То есть мы имеем великую историю. Будущее должно строиться на нашем богатом историческом опыте. Само название фестиваля «Спас» означает спасение. Поэтому мы должны «спасать» — оберегать знания, мудрость, опыт, дух наших славных предков. Нужно привлекать к ним наших детей, молодежь. Именно это мы делаем, проводя этот Фестиваль.

В пресс-конференции приняли участие: Владимир Янченко (Князь Киевский, Президент «Парка Киевская Русь», к.и.н.), Граф Трасамара Дон Вирджилио Антонио Кардосо-Сампайо де Кастро-Херес (Великий Приор Ордена Тамплиеров Англии), Александр Притула (Президент общественной организации «Всеукраинская федерация» Спас «, основатель школы украинского боевого искусства «Спас», организатор ХХІІІ Международного фестиваля национальных воинских и традиционных культур «Казацкий Спас» имени Анатолия Ермака), Константин Рыжов (Кошевой атаман Запорожского Войска Низового «Запорожская Сечь», рыцарь Ордена Рыцарей Спаса, полковник Украинского казачества).

Тэги: Киев, тамплиеры, Парк Киевская Русь

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