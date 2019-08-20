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Главные новости за 20 августа 2019 года

Главные новости за 20 августа 2019 года

Ночью в Киеве произошло смертельное ДТП: девушку буквально разорвало на части. В Киеве возле станции метро «Академгородок» произошла трагедия. Тут автомобиль Mercedes насмерть сбил девушку.

На популярном украинском курорте две девушки сошлись в суровом кулачном бою. В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) произошла драка между девушками. Видео потасовки размещено в YouTube.

Жара продержится в Украине как минимум до конца этой недели. Синоптики пообещали жаркую погоду в Украине как минимум до конца этой недели. Ближайшие выходные, 24-25 августа, будут сухими.

Внутри стеклянного моста Кличко поселились мухи. Стеклянный велосипедно-пешеходный мост в Киеве продолжает рушиться. Прямо внутри конструкции поселились мухи.

Один из Канарских островов охватил гигантский пожар. В Испании на Канарских островах произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», остров Гран-Канария охватил гигантский пожар.

Трамп тонко потроллил жителей Гренландии. Американский президент Дональд Трамп продолжает делать тонкие намеки на покупку у Дании Гренландии. Этой теме посвящен один из его последних постов в «Твиттере».

Тэги: общество, мир, ЧП, новости Украины

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