Жара продержится в Украине как минимум до конца этой недели

Синоптики пообещали жаркую погоду в Украине как минимум до конца этой недели. Как выяснили журналисты «Фразы», ближайшие выходные, 24-25 августа, будут сухими.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Жара понемногу начнет спадать уже в четверг. Небольшие дожди возможны в западных областях и в Крыму.

Но уже на выходные по стране ожидается сухая погода. Днем будет до плюс 26-32, а ночью плюс 21.

В Киеве должно быть тепло и сухо.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о еще одном жарком ударе погоды.