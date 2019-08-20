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На Закарпатье браконьер случайно застрелил товарища

На Закарпатье браконьер случайно застрелил товарища

В Хустском районе Закарпатья местный житель во время охоты случайно застрелил в своего односельчанина. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, 19 августа к ним поступило сообщение от 58-летнего жителя села Ракош Хустского района. Мужчина сообщил, что во время охоты по собственной неосторожности он попал из ружья в своего товарища, 39-летнего односельчанина. От полученных травм пострадавший скончался на месте, в лесном массиве близ села.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, установили, что охотники в лесу находились незаконно, так как сейчас отстрел парнокопытных животных и пушных зверей запрещен. Ружья, жителей Хустского района - зарегистрированы, а разрешения на охоту – отсутствовали.

По данному факту начато уголовное производство сразу по двум статьям – убийство по неосторожности и незаконная охота.

Ранее «Фраза» сообщала, что 28 января в Сумской области произошла трагедия на охоте. Тем погиб местный чиновник, заместитель председателя Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий.

Позже выяснились любопытные подробности этой трагедии.

Тэги: убийство, общество, трагедия, охота, Закарпатье

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