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Следующим министром юстиции может стать нынешний глава Львовской ОГА, – СМИ

Следующим министром юстиции может стать нынешний глава Львовской ОГА, – СМИ

Маркиян Мальский, чья кандидатура устраивает действующего главу Минюста Павла Петренко. Об этом сообщает «Голос» со ссылкой на источники в команде президента Владимира Зеленского.

«Уже в начале сентября он (Маркиян Мальский, — Ред) может переехать в Киев на Рыльский переулок, где расположен центральный офис Минюста. Для того, чтобы понять эту кадровую логику Офиса президента, стоит напомнить о бекграунде Мальского. До своего назначения в облгосадминистрацию он возглавлял западноукраинскую филию скандальной юридической компании «Арцингер», которая известна своим сотрудничеством со сбежавшим из Украины «младоолигархом» Сергеем Курченко и крупнейшей компанией страны-агрессора «Роснефтью», — говорится в статье.

Как отмечает «Капитал», что «Арцингер» уже и раньше заводил своих людей в Минюст. При министре Павле Петренко его заместителем по вопросам исполнительной службы с 2015 по 2018 год являлся Сергей Шкляр — сооснователь и многолетний директор компании «Арцингер», который отметился тем, что исполнительная служба Украины под его руководством жестко потребовав немедленного выполнения суда относительно выбитых фирмам одиозного экс-секретаря СНБО времен Януковича Андрея Клюева средств из так называемого «зеленого тарифа».

«Вероятное назначение бывшего компаньона Шкляра Маркияна Мальского на пост главы Минюста явно нацелено на то, чтобы продолжить возврат «честно заработанных» активов сбежавшим топ-чиновникам времен Януковича, которые с 2014 года живут в России. Стоит ли говорить, что де-факто назначение Мальського устроит и нынешнего министра юстиции Павла Петренко? Ведь он весьма конструктивно сотрудничал со Шкляром и смотрел сквозь пальцы на неоднозначные действия в исполнительной службе со стороны этого представителя «Арцингера», — отмечают журналисты.

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